Україна та Росія готуються до початку надзвичайно активної фази бойових дій на півдні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За словами Гуменюк, спостерігається формування російськими силами ударного угруповання на Криворізькому напрямку і намагання підтягнути резерви.

"Погрози та попередження про настання надзвичайно активної стадії війни мають місце, ми маємо це розуміти, що такі дії не виключаються. Але ми не маємо панікувати. З різних джерел чуємо різні сакральні дати, і всі говорять про те, що необхідно евакуювати мирне населення. Ми це підтримуємо і закликаємо допомогти нашим військовим. Ми готуємось до активних бойових дій, ворог це бачить і теж готується", - заявила вона.

Також вона зазначила, що намагання росіян залатати Антонівський міст та споруджувати понтонні переправи зрозумілі, проте ці об’єкти потрапляють під вогневий контроль українських військових.

"Ми маємо зброю, яка дозволяє влучати у певну ціль. Тобто ми можемо без руйнування інфраструктури зруйнувати плани ворога", - наголосила вона.

На думку Гуменюк, знищення українськими воїнами установок С-300 є важливим результатом, але занепокоєння щодо обстрілів із РЗСВ залишаються.

"Ворог маскував та переміщував свої установки, але ми знищили одну батарею і знов поцілили минулої доби. Тепер їхні РЗСВ у нас на прикметі. Сподіваюсь, про них теж відзвітуємо", - зазначила вона.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що армія РФ готує наступальні дії мінімум на трьох напрямках.

Нагадаємо, що Миколаїв закривають на затяжну комендантську годину до 8 серпня.

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