Окупанти намагаються пошкоджені внаслідок обстрілів місця накрити плитами.

Антонівський міст у Херсоні залишається непроїзним попри намагання окупантів його відремонтувати.

Про це заявив заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій під час всеукраїнського телемарафону.

"Ми знаємо, що Антонівський міст після влучних попадань – непроїзний. У них (окупантів – УНІАН) є спроби його ремонтувати, ми бачили фейкове відео, що приїхали фахівці, які будували Керченський міст, але насправді це спроби пошкоджені місця накрити плитами. Він досі залишається непроїзним. Поруч вони налагодили паромну переправу, але там невелика кількість автомобілів і техніки переправляється", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 липня Збройні сили України завдали точкових ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні та транспортні шляхи російських загарбників.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Соледара та Бахмута. Минулої доби ворог вів штурм на Бахмутському напрямку, проте він був невдалим. На Авдіївському напрямку бої тривають.

На Краматорському напрямку йшли стрілецькі бої.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили й змінювати пріоритети зусиль.

Окупанти, схоже, залишили Слов'янськ та Сіверськ. Реагуючи на контрнаступальні дії ЗСУ в Херсонській області, противник почав перекидати техніку до окупованого Криму.

Не припиняються обстріли й ракетні удари росіян по українських містах. Під вогонь окупантів знову потрапила Дніпропетровська область, Одеса, Запоріжжя і Миколаїв, а також Харків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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