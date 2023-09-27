Ворог бив з різних видів зброї і продовжує сьогодні обстрілювати область.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області, 12 людей дістали поранення. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначає, що ворог обстріляв територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні; медичний заклад у Бериславі.

"За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, два з них – ракетні", - повідомив Прокудін.

Відео дня

Керівник ОВА зазначає, що сьогодні окупанти продовжили обстріл Херсонщини. О 5 годині ранку армія РФ вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району. "Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється", - додав він.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв раніше УНІАН, обстріли Херсону та області російськими окупантами відбуваються щодня. 25 вересня на Херсонщині через ворожі удари було багато загиблих та поранених.

Зокрема, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, територію та будівлі навчальних закладів та ЖЕКу у Бериславському районі. Також завдано удару по адмінбудівлі у Херсонському районі, будівлі навчальних закладів, гуртожитку, аптеці, підприємству харчової промисловості та ринку в Херсоні. Через російську агресію позавчора 6 людей загинули, ще 10 - дістали поранення.

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