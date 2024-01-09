Кількість жертв обстрілу Хмельницької області 8 січня збільшилася до трьох.

До трьох зросла кількість загиблих людей на Хмельниччині в наслідок ракетного удару росіян 8 січня. Про це у Telegram повідомив сьогодні мер міста Хмельницького Олександр Симчишин.

"На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 р.н.", - зазначив він.

Розбір конструкцій об'єкту та ліквідація наслідків ракетного удару завершена.

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Симчишин уточнив, що в результаті терористичної атаки загинуло 3 людей (чоловіки 1947, 1964, 1955 р.н) і 2 отримали поранення.

Удар по Україні 8 січня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Росія у черговий раз обстріляла Україну ракетами. Зокрема у Хмельницькій області пролунало щонайменше 6 вибухів внаслідок ракетної атаки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що загалом РФ застосувала в рамках повітряної атаки на Україну 59 засобів: в арсеналі ворога були крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Свою балістику РФ спрямувала по чотирьох областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій, вказав Залужний.

Заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба вчора вдень повідомив, що внаслідок цього ракетного удару по Україні загинули щонайменше три людини, понад 30 постраждали, але рятувальні роботи тривають.

Згодом перший заступник начальника ОВА Тюрін інформував, що внаслідок ракетної атаки на Хмельниччині загинули двоє людей, двоє поранені. Сили ППО збили дві ракети в межах області.

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