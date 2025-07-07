Росіяни навмисно ціляться по цивільних.

Росіяни частішають атаки дронів по цивільних цілях в Україні, і, як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), найімовірніше, діють навмисно.

Аналітики нагадують, що в ніч з 5 на 6 липня Росія здійснила серію ударів дронів і ракет по Україні, включно з "подвійним ударом" по рятувальниках.

"Нещодавні адаптації російських технологій безпілотників великої дальності та тактики ударів припускають, що російські удари по цивільних цілях, найімовірніше, є навмисними", - зазначають аналітики.

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Зокрема, російські війська атакували ТЦК у Кременчуці Полтавської області - це вже третій подібний удар з 30 червня. Такі удари по ТЦК, імовірно, спрямовані на те, щоб завадити українським зусиллям з мобілізації, зазначають в ISW.

При цьому ДСНС повідомила, що російські війська завдали два подвійних удари по українських рятувальниках під час нічних ударів безпілотників по Харкову і після обстрілу Херсона.

Як зазначають в ISW, технологічні адаптації російських безпілотників і тактика ударів, як-от накопичення безпілотників поблизу цілі перед одночасним ударом, підвищили здатність Росії точно координувати удари і вражати намічені цілі.

"Нещодавні нічні удари Росії дедалі частіше призводять до жертв серед цивільного населення, і Росія, цілком імовірно, навмисно атакує українських мирних жителів, зокрема за допомогою "подвійних ударів", імовірно, спрямованих на вбивство рятувальників, і ударів по військових комісаріатах", - вважають аналітики.

Російські атаки по Україні

4 липня РФ запустила по Україні 539 "шахедів", безпілотників-імітаторів і ракет різних типів. Під основним ударом Росії опинилися Київ і область, унаслідок атаки сталося безліч руйнувань і пожеж, відомо про понад 20 постраждалих і двох загиблих.

Сьогодні вранці РФ атакувала "Шахедами" Харків. Один із дронів влучив у могоповерхівку. Наразі відомо про 16 постраждалих, з них троє дітей, зокрема трирічна дівчинка.

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