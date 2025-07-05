У лікарні помер 25-річний чоловік.

Кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.

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Атака на Київ 4 липня – що відомо

У ніч на 4 липня Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами, основний удар припав на Київ та Київську область. У багатьох районах спалахнули пожежі. Також були пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих.

Внаслідок масових пожеж і задимлення у столиці було зафіксоване сильне забруднення повітря. Крім цього, у частині будинків Святошинського, Солом’янського та Голосіївського районів столиці, а також у Києво-Святошинському районі тимчасово припинено розподіл газу.

Під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі рятувальники виявили загиблого – рятувальники дістали тіло людини з-під завалів зруйнованої будівлі. Загалом у столиці постраждали 26 осіб, серед них одна дитина.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час учорашньої нічної атаки по Україні десятки російських дронів-камікадзе типу "шахед" були збиті українськими дронами-перехоплювачами.

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