Дрон влучив у багатоповерхівку.

Харків зранку 7 липня опинився під атакою російських дронів, зафіксовано влучання у кількох районах, кількість постраждалих росте.

Оновлено 7.55. Кількість постраждалих зросла до 27 людей.

Оновлено 7.30. Уже відомо про 20 постраждалих, серед них троє дітей. У Шевченківському районі – 12 постраждалих, у Слобідському – 8 постраждалих.

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Оновлено 7.00. Кількість постраждалих зросла до 16. Станом на зараз у Шевченківському районі – 11 постраждалих, з них двоє дітей. У Слобідському – 5, з них одна дитина.

Оновлено 6.50. Наразі відомо про 13 постраждалих внаслідок атаки на Харків. У Шевченківському районі - 10 постраждалих, у Слобідському районі - 3 постраждалих, серед них дівчинка трьох років.

Оновлено 6.40. Кількість постраждалих від влучання дрона у багатоповерхівку в Шевченківському районі зросло до 8, ще двоє постражадли

Мер Харкова Ігор Терехов о 5.30 повідомив, що Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "шахед". Під ударом був Шевченківський район міста. Згодом він попередив про вибухи та нові ворожі дрони над містом.

У Шевченківському районі дрон влучив у багатоповерхівку. Як уточнив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, виникла пожежа на 8 поверсі будинку, попередньо постраждали 4 людини, з них 2 дитини.

Також зафіксовано влучання у Слобідському районі Харкова, там внаслідок ворожої атаки постраждали двоє осіб.

"Пошкоджено цивільні обʼєкти, будівлю дитячого садочка", - зазначив Синєгубов.

Згодом він повідомив, що у Шевченківському районі вже 6 постраждалих.

Російські атаки

4 липня РФ запустила по україні 539 "шахедів", безпілотників-імітаторів та ракет різних типів. Під основним ударом Росії опинилися Київ та область, внаслідок атаки сталося безліч руйнувань та пожеж.

При цьому командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді зазначав, що Росія невдовзі зможе запускати понад 1000 ударних безпілотників на добу.

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