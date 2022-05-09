Прем'єр обіцяє поліпшення ситуації на АЗС найближчим часом.

У влади є стратегія подолання кризи з дефіцитом бензину, який пов'язаний з наслідками війни. У майбутньому ціни на пальне можуть змінитися у бік підвищення на кілька гривень.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Зараз ми завозимо бензин і дизельне паливо, стратегія у нас є. Але зараз у нас залишився тільки західний кордон, і логістика дуже ускладнилася. Фактично немає Кременчуцького НПЗ, який брав на себе центральну і східну Україну в логістичному забезпеченні. Логістичне плече тепер сформувалося на західному кордоні, куди нафтопродукти потрапляють з європейських портів, фактично забезпечуючи всю територію України", - пояснив він.

Шмигаль зазначив, що через знищення інфраструктури змінилася і подорожчала логістика поставок пального. Це може призвести до підвищення цін для споживачів.

"Зараз ми ведемо переговори, формула визначення максимальної торгової націнки для трейдерів залишається, ми дуже уважно дивимося, скільки коштує доставка. Кілька гривень може бути різниця в ціні, але дефіцит буде перекриватися", - запевнив він.

За словами глави уряду, ведеться робота над усуненням дефіциту пального - ведуться переговори з оптовими постачальниками та ввозиться достатня кількість палива в Україну.

"Думаю, що найближчим часом, як і обіцяло Міністерство економіки, ситуація виправиться. Це не означає, що під час війни не може бути форс-мажорів. Можуть бути, треба бути свідомими з цього приводу, спокійно до цього ставитися, не панікувати", - резюмував він.

Паливна криза в Україні: що відомо про ситуацію

Наприкінці квітня в Україні виник дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів триватиме, поки триває війна і діє жорстке цінове регулювання.

За прогнозами експертів, дефіцит бензину може затягнутися до кінця літа, через що закриється безліч АЗС. 7 травня стало відомо, що чверть українських заправок підвищила ціни на паливо, літр бензину вже коштує близько 55 гривень. Також повідомлялося, що проблема поставок палива в Україну з боку ЄС пов'язана з заторами в портах Східної Європи, для вирішення цього МЗС працює над відкриттям з них "зеленого коридору".