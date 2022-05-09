За його словами криза піде на спад ближче до кінця травня, після налагодження логістики постачання пального.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн серед причин виникнення паливної кризи в Україні назвав війну та знищення інфраструктури.

Як повідомив експерт під час брифінгу, за один день була знищена система забезпечення країни нафтопродуктами, бо майже 100% імпорту та 80% споживання пального в Україні припадало на Білорусь, Росію та море.

"В один день ми втратили усі ці джерела і ринок був вимушений перелаштовуватись на постачання з західного кордону", - зазначив Куюн.

Окрім цього, немає відповідної логістики перевезення таких значних обсягів бензину та дизельного пального. І проблема лежить не в комерційній площині, а в політичній, оскільки без сприяння урядів європейських країн ця задача вирішується дуже складно і дуже довго.

"Без політичного сприяння, без сприяння урядів європейських країн, ця задача вирішується дуже складно і дуже довго. Уряд України вже ініціював декілька зустрічей з нашими потенційними постачальниками, урядами цих країн - це Польща, Румунія, Німеччина. Ці консультації вже почалися і маємо надію, що це дасть той необхідний імпульс, коли політики скоординують бізнес своїх країн на те, щоб акцентувати увагу на важливості українського напрямку", - розповів експерт.

За його словами криза піде на спад ближче до кінця травня, після налагодження логістики постачання пального.

"Єдине, що треба – побудувати оцю транспортну логістику. Я сподіваюсь, що до кінця травня ця криза трошки піде на спад. Я не думаю що вдасться повністю ліквідувати дефіцит, але не буде таких жорстких обмежень, які існують на сьогодні", - зазначив Куюн.

Експерт додав, що побудувати надійну систему постачання пального з Заходу вдасться протягом найближчих двох місяців.

"Я думаю, що до червня ми маємо вийти на режим, коли будуть збільшені ліміти на пальне до 20-30 літрів в бак. Повністю побудувати надійну систему, я сподіваюсь, вдасться протягом найближчих двох місяців", - розповів енергетичний експерт.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання дефіциту пального 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизпаливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, допоки триває війна та жорстке цінове регулювання.

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