Консенсус серед політичних сил ухвалити таке рішення є, але ще тривають консультації з урядом щодо механізмів реалізації такого рішення.

Тимчасовий повірений України в Канаді Андрій Буквич розповів про обговорення в Канаді можливості безвізового режиму для українців, які тікають від війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо можливості скасування Канадою віз для українців, які тікають від війни, Буквич розповів, що канадський міністр з питань імміграції Шон Фрейзер доповідав у парламенті з цього питання.

"Він казав, яка кількість додаткових ресурсів кинута на український напрямок. Для того, щоб ті громадяни, в яких уже є канадська віза, або ті громадяни, які мають рідних і близьких в Канаді з канадським громадянством, могли привезти тих хто шукає притулку, в Канаду. Ці рішення імплементуються", - сказав Буквич.

Він додав, що ресурси під реалізацію цих рішень є.

"Водночас, якщо справа стосується саме безвізового режиму, можу сказати точно, що є консенсус серед політичних сил ухвалити таке рішення. Водночас тривають консультації з урядом і зокрема, з міграційною службою щодо механізмів чіткої реалізації цього політичного рішення. На жаль, поки що позитивної відповіді немає. І уряд Канади працює над визначенням, чи є практичних механізм його реалізації", - зазначив тимчасовий повірений.

Буквич висловив думку, що найближчими тижнями певне рішення щодо прихистку "українців, які тікають від жахів російської війни, буде ухвалене і парламентом і урядом".

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