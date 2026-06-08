У Криму зупинили рух усіх пасажирських поїздів після атаки дронів

Дрон завдав удару по поїзду "Москва – Сімферополь".

У тимчасово окупованому Криму призупинили рух усіх пасажирських поїздів. Причиною став удар дрона по локомотиву пасажирського поїзда Москва – Сімферополь.

Глава півострова Сергій Аксьонов повідомив, що БПЛА влучив у тепловоз. За попередніми даними, машиніст був поранений, а його помічник загинув. Серед пасажирів постраждалих немає.

За даними тг-каналу "Кримський вітер", поїзд був атакований у селищі Октябрьське.

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Наразі рух поїздів призупинено, пасажирів доставляють автобусами.

Нагадаємо, вночі в Новоросійську повідомляли про понад 50 ударів дронів, виникла пожежа на території нафтобази "Грушова". Це одна з найбільших перевалочних нафтобаз на Кавказі. Згідно з відкритими даними, площа промислового майданчика – близько 212–213 га. На території розміщені десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним об'ємом понад 1,2 млн м³.

ЗСУ завдають ударів по Криму

Нагадаємо, 3-й окремий полк Сил спецоперацій ЗСУ імені князя Святослава Хороброго повідомив, що українські дрони взяли під фактичний вогневий контроль важливий логістичний маршрут окупантів на окупованому півдні. Зокрема – дорогу з Мелітополя до Криму. Згідно з повідомленням, дрони підрозділу ССО знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар. Це ускладнює логістику в частині постачання армії РФ та палива на півострів.

Додамо, що після атаки українських безпілотників на міст у районі Чонгара, російські окупанти закрили розташований там пункт пропуску і направляють весь транспорт об'їзною дорогою.

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