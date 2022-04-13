Драматична новина викликає шок, зазначив генсек Caritas Internationalis.

У Маріуполі Донецької області російський танк обстріляв центр католицької благодійної організації "Карітас України", загинули дві українські співробітниці та п’ять членів їх сімей.

Атака на "Карітас" трапилася ще 15 березня, однак про неї стало відомо лише в середині квітня, повідомляє Vatican News.

"Ця драматична новина викликає жах і шок у сім’ї "Карітас"…", - заявив генсек Caritas Internationalis Алоїзіус Джон.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися в Україну.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Маріуполю. Місто заблоковане ворогом, за нього йдуть бої.

На початку квітня мер міста Вадим Бойченко сказав, що ворог знищив 90% інфраструктури.

11 квітня "Азов" повідомив, що супротивник в Маріуполі з безпілотника скинув на військових та цивільних невідому отруйну речовину, є постраждалі.

12 числа очільник Донецької обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко розповів, що внаслідок дій російських окупантів в Маріуполі вже загинули до 22 тисяч осіб.

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