За словами омбудсмена, фактично видачею такого "папірця" дитину позбавляють будь-якого громадянства.

Російські загарбники почали видавати новонародженим маріупольцям свідоцтва про народження окупаційного злочинного утворення "ДНР".

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"23 квітня в Маріуполі окупанти видали таке свідоцтво новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України", - наголосила Денісова.

За її словами, фактично видачею цього "папірця" дитину позбавили будь-якого громадянства.

Омбудсмен додала, що такі дії РФ порушують права дітей, закріплені Конвенцією ООН про права дитини, зокрема, статтю 8, якою передбачено право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки.

"Закликаю громадян України в тимчасово окупованому Маріуполі не піддаватись ганебному впливу російської пропаганди та захистити право своїх дітей на збереження індивідуальності та українського громадянства", - наголосила Денісова.

Як повідомляв УНІАН, раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповідала, як у Маріуполі російські окупанти через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють персональні дані.

Окрім того, за словами міського голови Вадима Бойченка, росіяни створили чотири фільтраційні табори для жителів Маріуполя, яких депортують до Росії, та піддають цивільне населення різноманітним тортурам. Зокрема, змушують камінням здирати татуювання.

А Маріупольська міська рада повідомила, що російські загарбники вивезли з міста частину вцілілих апаратів штучної вентиляції легень, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

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