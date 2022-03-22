Людям видають "свідоцтва", які не мають ніякої юридичної сили

У громадян України, які ховаються від російсько-української війни в тимчасово окупованому РФ Криму, окупаційні адміністрації забирають українські паспорти. Замість офіційних документів людям видають свідоцтво" на отримання тимчасового притулку на території Росії", яке не мають ніякої юридичної сили.

Про це повідомляє прес-служба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.

"Після перетину адмінкордону людей, які потрапили до тимчасово окупованого Криму, змушують стати на так званий облік. При реєстрації в окупаційній "федеральній міграційній службі" Росії в Криму співробітники цих окупаційних органів вилучають паспорт громадянина України, а видають так зване свідоцтво "на отримання тимчасового притулку на території Росії", - йдеться в повідомленні.

При цьому папери, які видають, не мають ніякої юридичної сили та не є документом, що засвідчує особу.

"Закликаємо громадян України під будь-якими приводами заради вашої безпеки й збереження належних документів, ухилятися від такої взаємодії з окупаційною владою і не віддавати окупаційним силам свої паспорти та інші документи, видані Україною", - підсумували у відомстві.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Маріупольській міській раді повідомили, що російські окупанти насильно вивозять частину жителів Лівобережного району міста на територію ворога, забираючи українські паспорти.

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