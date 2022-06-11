За словами радника мера, триколор на тлі знищених обгорілих будинків на площі Леніна - символічно.

У Маріуполі окупанти перейменували площу Свободи на площу Леніна і підняли над нею свій триколор.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти повернули стару назву площа Леніна маріупольській площі Свободи, яку Маріупольська міськрада перейменувала 30 червня 2015 року.

"Окупанти перейменували площу Свободи в Маріуполі на площу Леніна і підняли над нею свій триколор. Який символізм - триколор на тлі знищених обгорілих будинків на площі Леніна. Замислився, а як вони виправлять "Маріуполь" на "Мариуполь" в написах на площі?" - зазначив він.

На фото, які опублікував Андрющенко, можна побачити 25 ліхтарів (кількість символізує області України разом із АР Крим), які прикрашені птахами миру - голубами. Їх встановили у 2020 році до Дня міста.

Як писав УНІАН, російські загарбники змушують маріупольців працювати за їжу, а молодих людей допомагати мобільним патрулям, в тому числі в проведенні фільтраційних заходів. У місті відчутний дефіцит продовольства і води.

Також нещодавно окупаційна влада відкрила у захопленому місті "банк" у металевому вагончику.

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