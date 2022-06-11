Радник міського голови зазначив, що таку новину "сумною назвати важко".

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі на міні підірвався трактор Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі

За його даними, інцидент стався неподалік будівлі супермаркету OBI. Внаслідок вибуху загинули два працівники МНС та російський військовослужбовець.

"Маріуполь. Прямо зараз на території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор МНС Росії. Два працівники МНС окупантів та один російський військовий загинули на місці. Новина, яку сумною назвати важко. Відплата невідворотна", - зазначив радник мера.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти в Маріуполі через спалах холери терміново готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги.

Також раніше повідомлялося, що загарбники змушують маріупольців працювати за їжу, а молодих людей допомагати мобільним патрулям, в тому числі в проведенні фільтраційних заходів. У місті відчутний дефіцит продовольства і води.

Нагадаємо, що нещодавно тимчасова окупаційна влада відкрила у захопленому місті "банк" у металевому вагончику.

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