У тексті промови неодноразово наголошується про "сильну Росію", яка нібито забезпечить всім безпеку та дотримання прав.

У Маріуполі окупаційна влада зобов'язала вчителів 3 жовтня провести класний час "розмови про важливе".

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Дітям усіх вікових груп мають розповісти, що Маріуполь завжди був Росією. Проклятий Захід не визнає законний референдум цього разу. А от референдум про незалежність України в 1991 році був незаконний, але його визнали. Загалом - читайте самі. Наші джерела передали повний текст, затверджений для озвучення", - написав він.

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Також для прикладу пропагандисти наводять Косово, яке нібито було визнано незалежним усім світом попри бажання Сербії, а тепер "це не завадило Заходу" не визнавати окупаційні псевдореферендуми.

У тексті промови неодноразово наголошується про "сильну Росію", яка нібито забезпечить всім безпеку та дотримання прав, хоча насправді майже повністю зруйнувала Маріуполь.

"Наш вибір хоробрий і правильний. Почався новий етап нашого життя у складі великої та сильної Росії", - йдеться у пропагандистському тексті.

Окупація Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Маріуполь впродовж місяця перебував під контролем бойовиків "ДНР", однак потім місто звільнили.

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну російські загарбники оточили Маріуполь і тривалий час обстрілювали з важкої артилерії та завдавали авіаційних і ракетних ударів, після чого зруйнували і захопили місто.

За словами мера Маріуполя росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж німці під час Другої світової.

4 червня Андрющенко повідомив, що окупанти зносять зруйновані будинки в тимчасово окупованому Маріуполі без розбору завалів. Як наголосив радник мера, дані про нові тіла загиблих неможливо отримати у зв'язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище.

Місцева влада оцінює кількість загиблих у Маріуполі у щонайменше 22 тисячі осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у Маріуполі загинули десятки тисяч людей, і росіяни хочуть зробити його "показово знищеним містом".

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