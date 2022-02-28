Місто регулярно потрапляє під ворожі обстріли.

Українські захисники збили російський літак, який днем раніше здійснював обстріли по місту й навколишнім селищам.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

"Наші шановні військові – Збройні сили України, Національна гвардія та полк "Азов" знищили ворожий літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя. Слава нашим захисникам! Слава нашим героям! Слава Україні!", – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Як відомо, окупанти регулярно обстрілюють Маріуполь, намагаючись захопити українське місто.

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