За попередніми даними, це сталося в одному з дворів у центрі міста.

В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух.

Про це повідомив міський голова міста Іван Федоров.

"У Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала вибухівка прямо у центрі міста - в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого", - зазначив він. Відео дня

Федоров додав, що очікує на подробиці від сил спротиву.

За даними місцевого видання "Ріа-Мелітополь", вибухівка, імовірно, була закладена в сміттєвий бак, а була розрахована на автомобіль, який стояв поруч.

Автомобіль отримав пошкодження, однак, кому він належить, поки що не відомо.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня вдень на аеродромі в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух. У той же день рано вранці над аеродромом у Мелітополі, де розміщена ворожа база, піднявся густий темний дим.

А 13 вересня Іван Федоров заявив, що росіяни тікають із захопленого Мелітополя в бік окупованого Криму. Колони військової техніки окупантів були зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що з тимчасово окупованого Мелітополя виїхало більше половини жителів.

За словами мера, для евакуації мешканці мають декілька вагомих причин, однією з головних є тортури та погрози з боку окупантів. Крім того, у Мелітополі, як і на більшій частині окупованої Запорізької області, немає газу, тому опалювальний сезон точно не розпочнеться вчасно.

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