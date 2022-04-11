Скоріш за все, вона буде на рівні мінімальної зарплати.

У Миколаєві скоротять заробітні плати працівникам бюджетної сфери.

Про це під час прямого ефіру у соціальних мережах заявив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Усім ми збираємося урізати зарплату. І міському голові, і заступникам, усім тим, хто працює, інакше нам грошей вистачить на зарплату на два місяці, а потім вже нічого. Скоріш за все, це буде на рівні мінімальної зарплати", - сказав він.

За його словами, це станеться через те, що майже не наповнюється міський бюджет, з якого "бюджетникам" виплачують зарплати.

"Місцевий бюджет наповнюється з податків. Якщо люди не платять податки і не працюють підприємства, то бюджет не наповнюватиметься. Зараз є можливість скоротити зарплату і платити її довше або платити як була, заплатити два місяці і далі посадити всіх на голодний пайок", - сказав він.

Нагадаємо, раніше мер Миколаєва розповів про ситуацію у місті та оцінив загрозу окупації.

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