У Миколаєві скоротять заробітні плати працівникам бюджетної сфери.
Про це під час прямого ефіру у соціальних мережах заявив міський голова Олександр Сєнкевич.
"Усім ми збираємося урізати зарплату. І міському голові, і заступникам, усім тим, хто працює, інакше нам грошей вистачить на зарплату на два місяці, а потім вже нічого. Скоріш за все, це буде на рівні мінімальної зарплати", - сказав він.
За його словами, це станеться через те, що майже не наповнюється міський бюджет, з якого "бюджетникам" виплачують зарплати.
"Місцевий бюджет наповнюється з податків. Якщо люди не платять податки і не працюють підприємства, то бюджет не наповнюватиметься. Зараз є можливість скоротити зарплату і платити її довше або платити як була, заплатити два місяці і далі посадити всіх на голодний пайок", - сказав він.
Нагадаємо, раніше мер Миколаєва розповів про ситуацію у місті та оцінив загрозу окупації.