Міністр оборони Великобританії заявив, що вторгнення Росії в Україну "починає провалюватися".

Президент РФ Володимир Путін розраховував на те, що західним союзникам до серпня набридне підтримувати Україну, а тому він зможе захопити її в цей період.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес на конференції в Копенгагені, передає The Guardian.

Воллес заявив, що вторгнення Росії в Україну провалилося і почало зазнавати невдачі, оскільки Захід пообіцяв надалі збільшити фінансову та військову підтримку Києва. Тому, як заявив британскьий міністр, Путіну навряд чи вдасться окупувати Україну.

"Поки що їм це не вдалося і навряд чи колись вдасться окупувати Україну. Їхнє вторгнення сповільнилося і постійно змінювалося до такої міри, що вони насправді зосереджені лише на півдні та сході, дуже-дуже далеко від своєї триденної так званої "спеціальної операції", – сказав міністр.

Воллес звернув увагу, що росіяни замість запланованих трьох днів, воюють уже майже шість місяців із величезними втратами як техніки, так і особового складу.

"Президент Путін зіграв на тому, що в серпні, через кілька місяців (після початку вторгнення. – Ред.) нам всім набридне конфлікт, і міжнародне співтовариство розійдеться в різних напрямках. Що ж, сьогоднішній день є доказом протилежного", – зазначив Воллес.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня міністр оборони Британії Бен Воллес прокоментував вибухи на російській авіабазі в тимчасово окупованому Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: