Міський голова повідомив, що продовжує працювати.

У місто Олешки Херсонської області зайшли російські війська.

Про це у своєму відеозверненні у Facebook повідомив мер міста Євген Рищук.

За його словами, зараз російські окупанти заселяються в Олешки.

"Я щойно від них, мене трошки "потеребили".Загалом на зараз нічого страшного не відбувається, вони зараз заселяються у місто. Не знаємо їх позиції. Нам сказали: "Підтримуйте порядок, як і підтримували, ми ніякого стосунку до вас зараз не матимемо". Патруль наш далі працює, ми далі працюємо, сміття вивозимо, хліб печемо, ми працюємо незалежно від того, що відбувається в місті", - сказав Рищук.

Пізніше Ріщук записав нове звернення та повідомив, що окупанти вийшли з міста.

"У місті вже нікого немає. Я маю на увазі громадян іноземних, які заходили з 5:00. Можна містом пересуватися спокійно", - сказав він.

Також він закликав городян заспокоїтись і не піддаватися паніці.

"Мені зараз надходить інформація, що нібито у когось віджимають автомобілі. Цього нічого немає", - зазначив Ріщук.

Нагадаємо, що 13 березня мер Скадовська Олександр Яковлєв заявив, що колона російських окупантів заїхала у місто та розмістилися в одному з дитячих таборів. Пізніше стало відомо, що Яковлєва викрали окупанти.

Тим часом жителі тимчасово зайнятих російськими окупантами населених пунктів Херсонщини продовжують виходити на акції протесту.

Вас також можуть зацікавити новини: