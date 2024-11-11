З початку повномасштабної війни знищено вже 369 літаків та 329 гелікоптерів ворога.

У ніч з 9 на 10 листопада на аеродромі "Клін-5" у Московській області знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24. Про це повідомляє Головне управління розвідки України, виклавши відео.

Зазначається, що згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.

"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", - підкреслюється у повідомленні.

Знищення російської авіації - новини

У серпні внаслідок атаки на військовий аеродром "Саваслейка", у Нижегородській області РФ, 16 серпня знищено три ворожі літаки, ще 5 - пошкоджено. Операція здійснена Головним управлінням розвідки України.

А згодом під українською атакою опинилася авіабаза Маринівка в місті Калач-на-Дону Волгоградської області, було вражено склади з керованими авіаційними бомбами і паливом.

Загалом з початку повномасштабної війни знищено вже 369 літаків та 329 гелікоптерів ворога.

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