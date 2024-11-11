Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 тисячу 770 російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 листопада 2024 року орієнтовно становлять вже близько 710 тисяч 660 осіб.
Також знищено багато військової техніки окупантів, зокрема:
- танків ‒ 9253 (+4) одиниці,
- бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40),
- артилерійських систем – 20314 (+34) ,
- реактивних систем залпового вогню – 1245,
- засоби ППО ‒ 996,
- літаків – 369,
- гелікоптерів – 329,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
- крилатих ракет ‒ 2636 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 28,
- підводних човнів - 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119),
- спеціальної техніки ‒ 3620 (+16)
Війна в Україні - новини
За даними телеканалу CNN, найближчими днями Росія планує розпочати новий наступ на позиції Збройних сил Україні в Курській області великим угрупованням з десятків тисяч військових, серед яких є й північнокорейці.
Також ЗСУ активно протистоять російським загарбникам у Донецькій області. Як повідомляв військовий експерт олександр Мусієнко, українські сили проводять активну оборону та покращують тактичне становище.