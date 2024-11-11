ЗСУ продовжують нищити російських окупантів / фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 тисячу 770 російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 листопада 2024 року орієнтовно становлять вже близько 710 тисяч 660 осіб.

Також знищено багато військової техніки окупантів, зокрема:

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  • танків ‒ 9253 (+4) одиниці,
  • бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40),
  • артилерійських систем – 20314 (+34) ,
  • реактивних систем залпового вогню – 1245,
  • засоби ППО ‒ 996,
  • літаків – 369,
  • гелікоптерів – 329,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
  • крилатих ракет ‒ 2636 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 28,
  • підводних човнів - 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119),
  • спеціальної техніки ‒ 3620 (+16)

Війна в Україні - новини

За даними телеканалу CNN, найближчими днями Росія планує розпочати новий наступ на позиції Збройних сил Україні в Курській області великим угрупованням з десятків тисяч військових, серед яких є й північнокорейці. 

Також ЗСУ активно протистоять російським загарбникам у Донецькій області. Як повідомляв військовий експерт олександр Мусієнко, українські сили проводять активну оборону та покращують тактичне становище. 

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