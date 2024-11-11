Зокрема, уражено 34 артилерійських систем і 40 бойових броньованих машин.

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1 тисячу 770 російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 листопада 2024 року орієнтовно становлять вже близько 710 тисяч 660 осіб.

Також знищено багато військової техніки окупантів, зокрема:

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танків ‒ 9253 (+4) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40),

артилерійських систем – 20314 (+34) ,

реактивних систем залпового вогню – 1245,

засоби ППО ‒ 996,

літаків – 369,

гелікоптерів – 329,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),

крилатих ракет ‒ 2636 (+2),

кораблів/катерів ‒ 28,

підводних човнів - 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119),

спеціальної техніки ‒ 3620 (+16)

Війна в Україні - новини

За даними телеканалу CNN, найближчими днями Росія планує розпочати новий наступ на позиції Збройних сил Україні в Курській області великим угрупованням з десятків тисяч військових, серед яких є й північнокорейці.

Також ЗСУ активно протистоять російським загарбникам у Донецькій області. Як повідомляв військовий експерт олександр Мусієнко, українські сили проводять активну оборону та покращують тактичне становище.

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