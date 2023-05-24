За даними ЗМІ, в Бєлгородській області все "переводять стрілки" один на одного.

У Бєлгородській області шукають винних у прориві кордону РФ бійцями "Російського Добровольчого корпусу" і "Легіону "Свобода Росії".

Як пише російське видання "ВЧК-ОГПУ", після скасування режиму контртерористичної операції в області активно почали шукати "крайніх". "Військові намагаються перевести стрілки на владу: мовляв, все розікрали, мільярди на оборонні споруди розпиляли і т.д. Адміністрація наголошує на тому, що вторгнення пройшло по дорозі, яку повинні були контролювати зелені, а кордон "дірявий", - пишуть вони з посиланням на джерело.

За даними видання, рубежі РФ охороняють мобілізовані і строковики. "Але, за даними співрозмовника, в Москві розглядається варіант, щоб крайніми зробити не тих, хто відповідальний за кордон і не місцева влада, а... біженців з України. Мовляв, вони активно допомагають при підготовці ударів", - зазначають вони.

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Вже готується проект для Ради Безпеки про заборону біженцям вільно переміщатися по території РФ.

Що відбувається в Бєлгородській області: останні новини

22 травня влада Бєлгородської області заявила про проникнення на територію РФ "диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ". ЗМІ писали про бої в районі населених пунктів Дронівка, Глотове, Козинка і Гора-Поділ.

Відповідальність за вторгнення взяли члени "Російського Добровольчого корпусу" і "Легіону "Свобода Росії".

Російська влада ввела в області режим "контртерористичної операції". Вчора вони відзвітували про нібито вбивство 70 військовослужбовців і знищення чотирьох бойових броньованих машин і п'яти пікапів.

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