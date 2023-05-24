У Бєлгородській області шукають винних у прориві кордону РФ бійцями "Російського Добровольчого корпусу" і "Легіону "Свобода Росії".
Як пише російське видання "ВЧК-ОГПУ", після скасування режиму контртерористичної операції в області активно почали шукати "крайніх". "Військові намагаються перевести стрілки на владу: мовляв, все розікрали, мільярди на оборонні споруди розпиляли і т.д. Адміністрація наголошує на тому, що вторгнення пройшло по дорозі, яку повинні були контролювати зелені, а кордон "дірявий", - пишуть вони з посиланням на джерело.
За даними видання, рубежі РФ охороняють мобілізовані і строковики. "Але, за даними співрозмовника, в Москві розглядається варіант, щоб крайніми зробити не тих, хто відповідальний за кордон і не місцева влада, а... біженців з України. Мовляв, вони активно допомагають при підготовці ударів", - зазначають вони.
Вже готується проект для Ради Безпеки про заборону біженцям вільно переміщатися по території РФ.
Що відбувається в Бєлгородській області: останні новини
22 травня влада Бєлгородської області заявила про проникнення на територію РФ "диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ". ЗМІ писали про бої в районі населених пунктів Дронівка, Глотове, Козинка і Гора-Поділ.
Відповідальність за вторгнення взяли члени "Російського Добровольчого корпусу" і "Легіону "Свобода Росії".
Російська влада ввела в області режим "контртерористичної операції". Вчора вони відзвітували про нібито вбивство 70 військовослужбовців і знищення чотирьох бойових броньованих машин і п'яти пікапів.