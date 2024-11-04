Цієї ночі небом України курсують групи російських безпілотних літальних апаратів. Про їхнє пересування інформують Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з даними від 00:22, групу дронів фікують на північному заході Чернігівської області, вони тримають курс на південний захід. Група БПЛА летить зі сходу Житомирщини на Білу Церкву, а БПЛА на межі Київської та Черкаської областей - на Черкаси.

Також військові попереджають про БПЛА на межі Сумської та Полтавської областей (курсом на південний захід), на півночі Полтавщини (на Черкащину) та на північ від Ізмаїлу на Одещині (західний курс).

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