Російські окупанти посилили контррозвідувальні та режимні заходи.

В тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області переодягнені у цивільне співробітники ФСБ українською мовою провокують населення на відверті розмови, після чого затримують.

Про це повідомляє спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його даними, у Новій Каховці російські окупанти продовжують терор місцевого населення, посилили контррозвідувальні та режимні заходи. Зокрема, продовжують пошук патріотів України (інформаторів), які передають важливу інформацію про розміщення та активність російських військ.

"Співробітники ФСБ перевдягаються у цивільний одяг та спілкуються з місцевими жителями, намагаються втертися до них в довіру. Можуть спілкуватись українською мовою та навіть висловлювати проукраїнську позицію для виявлення та затримання патріотів. Стосовно затриманих осіб загарбники проводять фільтраційні заходи – допити та катування", - заявив Назаров.

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Він просить всіх, хто може, повідомляти про такі провокації щодо близьких та знайомих, які проживають на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Ситуація у Херсонській області

Нещодавно керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла про нову "тактику" росіян у Новій Каховці. Окупанти активно пакують "намародерені" речі в очікуванні можливої деокупації території з боку ЗСУ. Також вони маскують свої позиції та перевдягаються у цивільний одяг.

За словами експертів, росіяни зводять додаткові лінії оборони на лівому березі Херсонської області - так вони готуються до запланованого контрнаступу ЗСУ.

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