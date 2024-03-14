Деякі російські воєнкори вже кажуть про закінчення мобілізаційного ресурсу серед представників "малих народів" РФ.

В російських загарбників зменшується мобілізаційний ресурс серед представників національних меншин через втрати на фронті у війні проти України.

Про це сказав очільник прес-служби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков в ефірі інформаційного марафону. Він звернув увагу, що на основі статистики від OSINT і українських дослідників можна зробити висновки, що в лавах російських окупантів спостерігалося багато втрат серед представників нацменш, зокрема тувинців, бурятів і якутів.

Калашніков зазначив, що втрати серед національних меншин зменшуються, але це не свідчить про те, що їх почали менше мобілізовувати. Це говорить про те, що їх стає менше фізично, зауважив військовий. За даними військового, деякі воєнкоми з саме цих регіонів РФ кажуть, що фізично у них закінчився мобілізаційний ресурс. "Тобто те, що їх постійно намагалися сточувати саме першими в рядах наступальних, це правда. Їх просто не жалкували", - наголосив Калашніков.

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За його словами, в російських регіонах з вищим прожитковим рівнем не дуже намагалися мобілізовувати людей для поповнення особового складу. Зокрема, така ситуація спостерігалася в Санкт-Петербурзі і Москві.

Калашніков сказав, що навчених бійців, які починали у 2022 році повномаштабний наступ на Україну, стало менше, бо багато з них вже ліквідовані, або поранені.

Ситуація з живою силою окупантів

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявляв, що щодня до лав Збройних сил РФ приходить близько 1000-1100 осіб, тобто близько 30 тисяч на місяць.

Водночас, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявляв, що в Росії триває рекрутингова компанія, але план мобілізаційних заходів уже значно відстає від графіку.

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