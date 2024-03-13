Також ЗСУ розгромили чималу кількість техніки.

На Таврійському напрямку за минулу добу втрати окупантів склали 387 осіб. На додачу ЗСУ знищили кілька важливих одиниць техніки.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram. За його словами, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" наші воїни продовжують ведення оборонної операції. Обстановка залишається складною, але контрольованою.

Командувач поінформував, що за минулу добу відбулися 64 бойові зіткнення. Ворог завдав 17 авіаударів (найменше за останні десять днів), 5 ракетних ударів, вчинив 1215 обстрілів та 107 ударів дронами-камікадзе.

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"Загальні втрати росіян за минулу добу склали: в живій силі - 387 осіб; в озброєнні та військовій техніці — 45 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 10 ББМ, 12 артсистем, 1 РСЗВ (БМ-21 "Град"), 16 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано засобами РЕБ або збито 297 БпЛА різних типів", - заявив Тарнавський.

Також він поінформував, що Сили оборони України знищили також 1 склад боєприпасів та ще 5 важливих об’єктів ворога.

Що відомо про нові втрати Росії - майже є нова тисяча

Нагадаємо, минулої доби Збройні сили України знешкодили ще 980 російських окупантів на фронті. Таким чином, загалом станом на сьогодні, 13 березня, втрати Росії на війні проти України становлять вже 426 870 осіб.

Також за минулу добу наші захисники знищили 5 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, два засоби ППО, 22 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету.

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