Російські військові серйозно просунулися по землі в напрямку Києва.

У Пентагоні вважають, що російські війська істотно просунулися в напрямку Києва.

Про це повідомляє прес-секретар оборонного відомства США Джон Кірбі.

В ході брифінгу у Кірбі запитали з приводу атаки на Київ і два аеропорти в Україні, чи означає це розширення театру військових дій.

"Я б сказав, що жителям Києва вже зараз загрожує неминуча атака. Російські військові серйозно просунулися по землі в напрямку Києва, але більше на сході, ніж з півночі", - сказав Кірбі.

"Я б не хотів багато говорити про те, що ми бачимо на супутникових фото: колона вишикувалася в три шеренги або розосередилася. Зараз робляться спроби з організації її постачання. Ми не бачимо ніяких рухів на півдні [від Києва] і не стали б заперечувати можливість удару із заходу", - додав Кірбі.

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