Окупанти намагалися прорватися в місто.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські військові знищили ворожих диверсантів під Черніговом.

Російські окупанти намагалися прорватися до Чернігова на ДРГ. Також повідомляється, що на Сіверщині тривають оборонні бої. Наші військові роблять все можливе, щоб не пропустити ворогів в центр.

"На інших напрямках танкові та механізовані частини ЗС України за підтримки авіації та артилерії продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах. Здійснюється вогневе ураження противника всіма наявними засобами", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус заявив, що всі виїзди із міста заміновані.

"Шановні друзі. Для особливо недоганяючих. Усі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" – це означає, що там міни, і можна на них вибухнути", - сказав він.

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