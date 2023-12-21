Від початку війни росіяни запустили по території України 48 ракет "Кинджал", з них збито лише 15. Про це розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"48 "Кинджалів" було випущено по території нашої держави і 15 було збито. Чому так мало? Тому, що "Петріотів" в нас не було раніше. А зараз вже "Петріот" дозволяє відпрацьовувати саме по "Кинджалах", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання щодо затяжних повітряних тривог в Україні і можливості оголошувати їх вибірково, Ігнат зазначив, що було детально вивчено ситуацію і командувач Повітряних сил доповів вищому керівництву держави "скільки чого запускається, скільки було зльотів, скільки було бойових застосувань щодо "Кинджалів".
Ігнат зазначає, що довготривала тривога певним чином деморалізує людей, тримає економіку в напрузі. "Тому Повітряні сили надають інформацію, а рішення буде прийнято", - додав він.
При цьому він зазначив, що якщо, наприклад, з Тамбовської області (Росія) запускають ракету "Кинджал", то до Києва вона прилітає за дві хвилини, до Вінниці – десь за 3,5 хвилини, тому при зльоті бомбардувальників в РФ карта тривог "червона не просто так".
Ігнат розповів, що велику частку інформації щодо пуску ракет Україна отримує від західних партнерів. "Є центр в НАТО, з якого наші партнери нам сповіщають – звідси ми знаємо про тривоги, про те, що злетіли з Енгельса (військовий аеродром в Саратовської області – УНІАН) стратегічні бомбардувальники і чи є пуски "Калібрів". Звичайно у нас є своя інформація, у нас є своя розвідка, але партнери багато допомагають нам і щодо балістики з Росії в напрямку Києва. Хотілось би швидше, більше її, але, на жаль, не завжди вона є вчасно навіть від партнерів, тому інколи тривога разом з роботою ППО звучить", - зазначив речник Повітряних сил.
Затяжні тривоги в Україні
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони, Генштабу ЗСУ та Кабміну вивчити ситуацію і запропонувати рішення щодо уникнення довготривалих тривог через вильоти носіїв "Кинджалів". Він зазначав, що кожна така тривога "паралізує країну на години". Зміна підходів до оголошення тривоги дала б змогу уникнути довготривалих тривог через вильоти російських носіїв "Кинджалів" МіГ-31К.
Передбачається, що в Україні не оголошуватимуть повітряну тривогу у зв'язку з вильотами російських винищувачів МіГ-31К, якщо буде відомо, що вони не становлять загрозу.