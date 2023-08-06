Українські пілоти оперативно передислоковують літаки на інші аеродроми.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому удари російських терористичних військ по українських аеродромах неефективні.

В ефірі інформаційного телемарафону Ігнат розповів, що ворог вже не вперше атакує цей аеродром. "Саме аеродром Старокостянтинова не дає спокою нашим ворогам. І зрозуміло чому - наші льотчики добряче дають прочухана ворогу на окупованих територіях", - зазначив він.

За словами Ігната, цей аеродром - штатне місце базування бригади тактичної авіації.

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"Але у нинішніх умовах авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики і всі, хто забезпечує польоти, знає, як протидіяти ворогу в цих умовах", - сказав речник ПС.

Ймовірно, він мав на увазі, що у разі отримання інформації про можливу російську атаку українські пілоти передислоковують літаки на інші аеродроми.

"У нас десятки оперативних аеродромів на території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію", - наголосив Ігнат.

Він підкреслив, що українські льотчики найближчим часом покажуть окупантам, "де раки зимують".

Водночас, у місцевій школі - Старокостянтинівській ЗОШ №1 - повідомили, що під час ліквідації наслідків ворожої атаки на місто загинув Сергій Лисюк. Судячи з його дописів у соцмережах, Лисюк працював рятувальником. Однак, на офіційних сторінках Держслужби з надзвичайних ситуацій наразі інформації про загибель когось із співробітників не повідомляється.

Удари росіян по Україні

З вечора 5 серпня по ранок 6 серпня Росія здійснила масований ракетний удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

У першій хвилі атаки увечері 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

Українській ППО вдалося збити 12 із 14 "Калібрів".

Вночі росіяни продовжили атаку вже ударними безпілотниками, а також "Калібрами" й крилатими ракетами Х-101/Х-555. Тоді вдалося збити усі 27 дронів, 5 із 6 "Калібрів" та 13 із 20 ракет Х-101/Х555.

Більшість ворожих цілей була спрямована на Хмельниччину, а саме на аеродром у Старокостянтинові.

За даними ОВА, область була атакована ворогом тричі. У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

Крім того, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Внаслідок вибуху травми отримав працівник об’єкта.

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