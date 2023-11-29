За словами генсека НАТО, російський диктатор не зупиниться, попри великі втрати у війні проти України.

Число вбитих і поранених російських військових в Україні перевищило позначку у 300 000 осіб. Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Росія також зазнала значних втрат у вигляді сотень літаків та тисяч танків.

Водночас Столтенберг застеріг від надто великих надій на швидке завершення війни в Україні через російські втрати, зазначивши, що у Путіна "високий поріг терпимості по відношенню до втрат".

"Російську економіку переведено на військові рейки. У Путіна висока терпимість до втрат, а цілі Росії в Україні не змінилися. Росія нагромадила велику кількість ракет перед зимою. Ми бачимо нові спроби завдати ударів по українській енергосистемі та інфраструктурі. Росія спробує залишити Україну у темряві та холоді", – зазначив Столтенберг.

При цьому, за його словами, війна в Україні зробила Росію слабшою як у військовому, так і у політичному плані.

"Росія стає більш залежною від Китаю. Вона здає своє майбутнє у заставу Пекіну. У військовому сенсі росія втратила значну частину своєї звичайної зброї", - підкреслив генсек Північноатлантичного альянсу.

Відносини НАТО і РФ - останні новини

Минулого тижня НАТО закликало країни-члени альянсу створити "військовий Шенген". За словами начальника командування матеріально-технічного забезпечення НАТО генерал-лейтенанта Александра Солфранка, надмірна бюрократична тяганина перешкоджає переміщенню військ у Європі. Це проблема, яка може спричинити серйозні затримки, якщо вибухне конфлікт із Росією.

Раніше УНІАН інформував, що РФ формує нову загальновійськову армію в складі Північного флоту. Про це повідомили в Інституту вивчення війни. На думку тамтешніх експертів, відповідне рішення Москви було зумовлене бажанням показати НАТО свою боєготовність.

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