Повідомляють, що пошкоджено два блоки.

Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї зазнав низки серйозних пошкоджень унаслідок нічної атаки безпілотних літальних апаратів.

Як пише російський проєкт ВЧК-ОГПУ, руйнування зафіксували в атмосферних і вакуумному блоках російського заводу. Зазначається, що тепер варто чекати зниження продуктивності та якості процесу переробки нафти.

"Атмосферні блоки, що відіграють ключову роль у процесі переробки нафти, зазнали ушкоджень, включно з руйнуванням обладнання... Вакуумний блок також постраждав від атак, що призвело до порушення балансу виробничого процесу", - йдеться в повідомленні.

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Удари по російських НПЗ: останні новини

Як писав УНІАН, минулої ночі Слов'янський нафтопереробний завод опинився під ударом безпілотників. Атаку провели Служба безпеки України, Сили спецоперацій і Сили безпілотних систем.

Основною метою атаки були атмосферні колони, саме там і почалася серйозна пожежа.

Повідомляється, що тільки за останній час від ударів БПЛА Служби безпеки вже постраждали 12 російських нафтопереробних заводів.

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