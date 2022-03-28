Ворог на тимчасово зайнятих територіях все частіше вдається до терору місцевого населення.

Триває тридцять третя доба непотрібного проливання української крові. Окупанти тимчасово контролюють майже всю Херсонщину, значну частину Запорізької, деякі райони Сумської, Чернігівської, Київської та Харківської областей.

Також оркі суттєво збільшили свою присутність на Донеччині та Луганщині. Задля контролю тимчасово зайнятих українських територій рф набирає "добровольців" для підтримки "порядку". Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.

"Основні вимоги до кандидатів – задовільний стан здоров’я. Досвід проходження військової служби не є обов’язковим. Також, беруть осіб зі знятою судимістю", – говориться в дописі.

Водночас загарбники намагаються ввести в обіг рублі на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в окупованому Генічеську місцевим виплачують 10 000 рублів "допомоги". Втім, весь рух рубля закінчується у "мінял", у яких люди відразу міняють рублі на гривні.

Російські окупанти 1-го березня захопили місто Херсон. У них були плани проголосити там псевдореспубліку, але всі плани "розбилися" через місцевих жителів, які вийшли на мітинг під дулами російських автоматів.

25 березня видання The New York Times з посиланням на Пентагон написало, що російські окупанти більше не контролюють Херсон. Втім, наразі немає офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації від представників України.

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