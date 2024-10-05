Губернатор Воронезької області стверджує, що внаслідок атаки безпілотників є один поранений.

У ніч на суботу, 5 жовтня, Воронезьку область РФ атакували безпілотники.

Спочатку губернатор регіону Олександр Гусєв написав, що російські засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони нібито збили і придушили кілька дронів. Потім чиновник понив, що було атаковано кілька підприємств, які нібито "випускають цивільну продукцію", і на території одного з них є поранений, та виникла пожежа:

"За уточненими даними, одна людина поранена. Чоловік отримав осколкове поранення в руку. На території одного поверху в будівлі того ж підприємства виникло займання. На місці події працюють оперативні служби".

Гусєв стверджував, що на іншому підприємстві, яке зазнало дронової атаки, нібито немає руйнувань і постраждалих.

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Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, безпілотники почали атакувати російські підприємства, які допомагають окупантам продовжувати агресію проти українців. Зокрема, завдавали ударів по нафтобазах.

4 жовтня стало відомо, що було атаковано дві нафтобази - одна з них розташована в Аннинському районі Воронезької області, а інша - у Пермському краї. Повідомлялося, що на території об'єктів були пожежі.

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