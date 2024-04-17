Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан.

У Росії готують провокацію проти України, повʼязану нібито з незаконним обігом західної зброї в Африці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що на тлі послаблення позицій Росії та її проксі-сил на Африканському континенті, ворожі спецслужби готують чергову інформаційну спецоперацію, спрямовану проти України.

"Зокрема, Кремль намагатиметься звинуватити українських спецпризначенців у нібито використанні зброї іноземного походження під час бойових дій у Республіці Судан. Для цього російські пропагандисти планують оприлюднити в ЗМІ, зокрема у лівійських, замовні публікації та сфабриковані знімки "трофейної" зброї американського походження, раніше захопленої найманцями так званої ПВК "Ваґнер" під час війни в Україні", - йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що мета таких публікацій - дискредитація України та партнерів, а також звинувачення західних союзників у безконтрольному обігу зброї за участі України.

"Також Кремль намагатиметься акцентувати увагу, що елітні українські спецпідрозділи беруть участь у бойових діях в Африці в той період, коли Росія веде геноцидну війну в самій Україні", - зауважили в ГУР.

Водночас додається, що у звʼязку релігійними святами, що тривають у мусульманському світі, зокрема й у частині країн Африки, російські спецслужби були змушені фабрикувати необхідні фотоматеріали на території Білорусі.

"Підкреслюємо, що Україна та її Сили оборони продовжують діяти виключно в межах міжнародного права та статуту ООН, з повагою до суверенітету всіх країн та не мають жодного стосунку до будь-яких незаконних дій, повʼязаних з незаконним обігом зброї", - йдеться у повідомленні.

Російська пропаганда

Як повідомляв УНІАН, раніше у ГУР зауважили, що в Росії запустили рух агітаційних поїздів через падіння обсягів весняного призову на строкову службу в армію.

Так, Кремль "спустив" представникам російського режиму у регіонах вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією.

У зв'язку з цим, активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

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