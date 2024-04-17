Режим вдався до нових методів агітації.

В Росії запустили рух агітаційних поїздів через падіння обсягів весняного призову на строкову службу в армію.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook. Там заявили, що Росія масштабує свої методи пропаганди.

"Держава-агресор Росія масштабує агітаційні заходи у регіонах, аби зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію", - йдеться у повідомленні.

Як відзначає розвідка, представникам російського режиму у регіонах Кремль "спустив" вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією. Остання, як відомо, продовжує геноцидну війну проти України та окупацію українських територій.

У зв'язку з цим, активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

"Для агітації серед іншого залучають російську залізницю - вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку", - зазначає розвідка.

У повідомленні сказано, що путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його "агітпоїздами".

Скільки Росія планує мобілізувати - оцінка Британії

За даними британської розвідки, РФ планує набрати на війну проти України 400 тисяч солдатів контрактної служби цього року. Зокрема, у РФ весняний призов розпочався 1 квітня.

В його рамках на строкову службу буде призвано 150 тис. солдатів у віці від 18 до 30 років. Передбачається, що ці призовники будуть служити 12 місяців в усіх видах збройних сил РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: