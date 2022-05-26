Повітряно-десантні війська використовувалися на місіях, які краще підходять для важкої бронетехніки, і зазнали важких втрат під час кампанії.

Неправильне використання повітряно-десантних військ Росії в Україні показує, як значні інвестиції Путіна у збройні сили протягом останніх 15 років призвели лише до незбалансованості загальних сил.

Про це пише розвідка Великобританії.

"Нездатність передбачити опір українців і подальша самозакоханість російських командирів призвели до значних втрат у багатьох елітних підрозділах Росії. Повітряно-десантні війська Росії – ПДВ – були активно задіяні в кількох помітних тактичних невдачах з початку російського вторгнення", - зазначають у відомстві.

Серед таких - спроба наступу на Київ через аеродром Гостомеля у березні, зупинка руху на біля Ізюма з квітня, а також нещодавна невдала переправа через річку Сіверський Донець.

Російська стратегія передбачає використання цих військ в одних із найскладніших операцій. 45-ти тисячне угрупування в основному складається з професійних солдатів-контрактників. Його члени мають елітний статус і отримують додаткову оплату.

"Повітряно-десантні війська використовувалися на місіях, які краще підходять для важкої бронетехніки, і зазнали важких втрат під час кампанії. Його неоднозначні показники, ймовірно, відображають стратегічне неправильне управління цим потенціалом і нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі", - підсумували у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України (ЗСУ) змусили російський флот уникати наближення до узбережжя України.

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