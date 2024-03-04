Наразі через інцидент зупинено рух потягів через цей міст.

У Самарській області РФ невідомі підірвали залізничний міст.

Як повідомляє "База", через потужний вибух пошкоджено залізничний міст через Чапаєвку. За даними джерел каналу, пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора попередньо не пошкоджена.

"На даний момент затримано три пасажирські поїзди, які їхали з Москви, та одну електричку. Наразі територія оточена. На місці працюють спецслужби та сапери", - пише "База".

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Інші інциденти в Росії

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у місті Нижній Тагіл (Свердловська область) стався вибух на залізничних коліях. Влада стверджує, що все обійшлося без серйозних наслідків.

Останнім часом низка російських металургійних підприємств постраждали від хвилі пожеж. Через санкції ускладнився процес імпорту обладнання для гірничо-збагачувальних підприємств Росії, що перешкоджає своєчасній заміні зношеної техніки.

Також ми розповідали, що в РФ стотисячне місто сидить без світла і з холодними батареями. Місцевий губернатор "переводить стрілки" за ситуацію, що трапилася, на Збройні Сили України.

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