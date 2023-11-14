Офіційної інформації про пожежу наразі немає.

У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на території військової частини. Палає у Курганинську.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra. В місцевих чатах люди пишуть, що пожежників на місці інциденту немає, як і карет швидкої допомоги.

Водночас зазначається, що ймовірно, палає лісопилка. Офіційної інформації про пожежу наразі немає.

Інші інциденти в Росії

Вранці 14 листопада під Москвою дрони атакували підприємство з виробництва ракет. Вибухи прогреміли в Коломні. Очевидці також публікують відео з кадрами прольоту безпілотників. Згодом повідомлялося, що дрони атакували Конструкторське бюро "Машиностроєніє".

Вночі дрон також атакував хімічний завод у районі селища Сільце Брянської області. Дах цеху "Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СССР" був пробитий у трьох місцях.

У Якутії силовики завершили святкування Дня поліції мордобоєм в ресторані. Внаслідок бійки тимчасово виконуючий обовʼязки глави відділу поліції впав у кому.

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