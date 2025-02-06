Міноборони РФ у своїх зведеннях усі атаки відбило, а воєнкори скаржаться, що українці зайняли кілька населених пунктів.

Сили оборони України, ймовірно, почали новий наступ у Курській області. На це скаржаться російські Z-пабліки в Телеграм.

Судячи з повідомлень російських "воєнкорів" і "воєнблогерів", ЗСУ пішли в атаку на південний схід від Суджі, де лінія фронту була найближчою до цього вузлового міста.

Так, великий канал "Рыбарь" стверджує, що ЗСУ взяли під свій контроль невелике село Черкаська Конопелька, яке раніше було в "сірій" зоні. Під питанням також поруч розташований хутір Фанасіївка. Крім того, колона ЗСУ нібито висунулася в напрямку села Руська Конопелька, що трохи північніше.

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"Рыбарь" стверджує, що ЗСУ активно використовують в атаці бронетехніку, і це, на його думку, вказує на серйозність намірів українців.

Z-канал Alex Parker Returns стверджує, що ЗСУ вдалося зайняти не тільки Черкаську Конопельку, а й велике село Уланок, розташоване далі на схід цією ж автодорогою.

Канал "Zaписки Vетерана" оцінює атакуючу групу ЗСУ в 500 осіб за підтримки 50 одиниць бронетехніки.

Факт наступу ЗСУ підтверджують у Міноборони РФ.

"Атаки збройних формувань України в напрямку населених пунктів Черкаська Конопелька і Уланок Курської області відбито, населені пункти перебувають під контролем російських військ", - заявили у прес-службі відомства і додали, що нібито знищили під три десятки одиниць української військової техніки.

Ситуація в Курській області: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, за шість місяців боїв у Курській області загальні втрати ворога в живій силі становили майже 40 тисяч осіб, зокрема близько 16 тисяч - убитими. При цьому в український полон потрапили понад 900 російських військових.

Видання Bloomberg констатує, що нездатність Росії вибити ЗСУ з Курської області може стати додатковим фактором тиску на Кремль і примусу його до мирних переговорів з Україною.

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