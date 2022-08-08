Наявність західних технологій виявили при вивченні російської зброї, яку знайшли в Україні.

У російській зброї, яку знайшли в Україні, виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва. РФ, ймовірно, придбала критично важливі технології у компаній з США, Європи та Азії до повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Експерти вивчили захоплену на полі бою неушкоджену або частково пошкоджену російську зброю. При розбиранні було виявлено, що воно складається переважно з західних компонентів.

Майже дві третини з них були зроблені американськими компаніями Analog Devices і Texas Instruments. Інші компоненти РФ закупила у компаній з Японії, Південної Кореї, Великобританії, Німеччини, Швейцарії та Нідерландів.

Зазначається, що посилення експортних обмежень і контролю за їхнім дотриманням може ускладнити для Росії поповнення арсеналу зброї, такої як крилаті ракети.

Російська крилата ракета 9м727 містить в собі 31 іноземний компонент. Вони були виготовлені американськими Texas Instruments Inc і Advanced Micro Devices Inc, а також німецькою Cypress Semiconductor.

Водночас російська крилата ракета Х-101, яку використовували для ударів по українських містах, також мала 31 іноземний компонент з деталями, виробленими компаніями, включаючи Intel і належить AMD - Xilinx.

Виробники електроніки наголосили, що після введення санкцій не продавали товари з "чорного списку" країні-агресору.

В агентстві додали, що понад 80 мікросхем західного виробництва перебували під експортним контролем США принаймні з 2014 року. Це означає, що для їхньої поставки в Росію потрібна була б ліцензія.

Результати розслідування свідчать про залежність російських військових від іноземних мікросхем для всього - від тактичних радіостанцій до безпілотників і високоточних боєприпасів дальньої дії. Попри це західні уряди не поспішали обмежувати доступ Росії до цих технологій навіть після анексії Криму.

Нагадаємо, The Wall Street Journal раніше писав, що китайські компанії продають РФ товари, необхідні для продовження війни в Україні.

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