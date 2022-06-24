В російській Держдумі прозвучав заклик завдати удару по урядовим установам в Києві, а також по посольству США в Україні.

В українській розвідці вважають, що погрози Росії атакувати посольство США в Україні актуалізують питання про закриття неба над Києвом.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони

"В російській Держдумі прозвучав заклик завдати удару по урядовим установам в Києві, а також по посольству США в Україні. Таку думку озвучив заступник голови комітету держдуми з оборони Юрій Швиткін. Обґрунтуванням для такого кроку, з точки зору російського депутата, може стати постачання Україні новітньої західної зброї", - нагадали там.

У розвідці зазначили, що ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором.

"Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною", - додали у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, напередодні депутат Держдуми РФ Юрій Швиткін запропонував завдати удару по посольству США в Києві та урядовому кварталу через отримання Україною нового західного озброєння.

"Це [передача РСЗВ] ще раз підкреслює рух крок за кроком до Третьої світової війни з боку США. Потрібно розуміти, що ми повинні жорстко відреагувати. На мій погляд, сьогодні реакція повинна відбуватися і на ті країни, які постачають озброєння. І не просто знищувати інфраструктуру і так далі, а я вважаю, головний центр прийняття рішень - посольство США", - заявив Швиткін.

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