Зокрема, у пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формується зведений підрозділ з військовослужбовців кількох військових частин.

Російські окупаційні війська намагаються формувати і переміщувати резерви до кордону з Україною.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 12.00 у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави.

При цьому завдання, визначені злочинним військово-політичним керівництвом Росії угрупованню окупаційних військ збройних сил Російської Федерації, залишаються невиконаними.

"Противник намагається формувати та переміщувати резерви до кордонів України. За наявною інформацією, у пункті постійної дислокації 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту (населений пункт Печенга) формується зведений підрозділ з військовослужбовців кількох військових частин", - наголошується у повідомленні.

Також у зв’язку з незадовільним рівнем комплектування особовим складом бойовиків 1-го армійського корпусу на тимчасово окупованій території Донецької області представники Російської Федерації продовжують активні заходи із примусової мобілізації місцевого населення у містах Горлівка, Єнакієве та прилеглих населених пунктах.

"Після проходження швидкого курсу підготовки окупанти планують посилити зазначеним особовим складом підрозділи, що зазнали великих втрат поблизу Авдіївки та Ізюма", - йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку підрозділи Західного воєнного округу активних наступальних дій не проводили. "У напрямках на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи з відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, за рахунок окремих підрозділів балтійського та північного флотів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Кремінна у Луганській області ворог активних дій не проводив. Силами підрозділів 2-го армійського корпусу ворог продовжує закріплюватись в районі населеного пункту Пшеничне.

В районі населеного пункту Ямпіль (Краматорський район) окремим підрозділом зі складу 150-ї мотострілецької дивізії противник здійснював вогневий вплив по підрозділах наших військ з метою забезпечення подальшого просування в напрямку населеного пункту Торське. Успіху не мав.

Разом з тим, на напрямку Донецьк - Мар’їнка окупанти здійснили спробу наступу, але успіху не мали, зазнали значних втрат і відступили.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник визначеним угрупуванням здійснив спробу провести штурмові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не мав. В районі населеного пункту Березнувате здійснив розвідку боєм, зазнав втрат та відійшов.

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