Дефіциту не буде, зазначив перший віце-президент ТППУ.

Дефіциту солі в Україні не буде, тому що у нас є власні родовища та можливість завезти сіль з-за кордону.

Про це повідомив перший віце-президент Торгово-промислової палати України (ТППУ) Михайло Непран 26 травня в ефірі інформаційного телемарафону.

На його думку, такі заяви про неминучий дефіцит того чи іншого товару в Україні з початку війни нагадують інформаційні диверсії.

"Дефіциту солі не буде. Не йдіть, не біжіть, не купуйте по 10-20 кг. солі. Не ведіться на такі розмови. Ситуація абсолютно нормальна. З початку війни так, то кричать, що олії не буде, то гречка пропала, то цукру немає, тепер кричать про сіль. Наступне вже, прогнозую, будуть говорити, що не буде прального порошку. Вже бачу пішла ця хвиля та розмови", - сказав Непран.

Перший віце-президент ТППУ констатував, що проблеми з підприємством "Артемсіль" дійсно є, тому що вони закривали 92% ринку солі в Україні, але в Україні є інші родовища.

"У нас є родовища під Дрогобичем, вони варили раніше буквально 200 кг – це не так багато. Зараз говорив з головою Львівської ОВА, вони терміново консультуються з фахівцями, технологами та екологами, щоб максимально збільшити цю кількість. Також, у нас є Солотвино у Закарпатті, там дійсно складніше, щоб шахти стали більше видобувати, треба трохи більше часу та ресурсів", - сказав Непран.

Він зауважив, що є багато інших можливостей, щоб не допустити дефіциту солі в Україні.

"Є можливість завезти імпортну сіль. У нас поряд Польща... Тобто, проблему можна вирішити", - акцентував Непран.

Він додав, що за його інформацією торгові мережі вже завезли 200 тис. кг італійської солі.

"Вже завезли не по 100 грн, а по моїй інформації - по 30 грн за 1 кг. Щодо вартості, яка може бути, то все залежатиме від кількості солі, яку завезуть торгові мережі. Чим більше будуть завозити солі, тим дешевше вона коштуватиме. Не потрібно створювати ажіотаж, витрачати кошти, щоб потім ця сіль не стояла у вас вдома", - підкреслив Непран.

Нагадаємо, раніше експерт відповів, чи загрожує Україні дефіцит продуктів.

Вас також можуть зацікавити новини: