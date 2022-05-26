Серед населення починається паніка, але магазини та виробники харчів підготувалися до потенційної кризи.

Війна повністю зупинила роботу найбільшого виробника солі в Україні. Серед населення починається паніка, але магазини та виробники харчів підготувалися до потенційної кризи.

Про це пише Forbes.

Українських споживачів схвилювала новина про зупинку найбільшого в Україні виробника солі – держпідприємства "Артемсіль". Воно знаходиться в місті Соледар Донецької області. Населений пункт обстрілює російська армія, снаряди зруйнували частину підприємства.

Дефіциту солі, зокрема в АТБ, виникнути не повинно, стверджує керівник з корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко. Щоправда, імпортний продукт буде дорожчим через складну логістику. Вона йде не через порти, які заблоковані, а через материкову частину Європи.

Не буде проблем і у переробників овочів, принаймні у найбільших гравців. Як повідомили у Nestle, яка виробляє консервацію та приправи "Торчин", компанія має кількох постачальників. Отже, зупинка "Артемсолі" на роботу не вплине. Така сама ситуація й у Ніжинського консервного заводу, що входить до корпорації Fozzy.

Сама корпорація, у складі якої мережі "Сільпо", "Фора" та інші, завозить імпортну сіль. Крім того, компанія з початку квітня стала купувати продукцію в іншого виробника солі – Дрогобицького солевиварювального заводу.

Це невелике підприємство, яке виробляє 360 т солі на рік. "Артемсіль" у 2020-му виробила 1,2 млн т. Цілком задовольнити попит у Дрогобичі не зможуть, хоча й збираються збільшити виробництво на 25 т на місяць.

Щодо переробників мʼяса, то по них зупинка "Артемсолі" теж не вдарить, розповів Олег Баран, СЕО компанії "Барком", що випускає мʼясні вироби "Родинна ковбаска". Він каже, що для такої продукції використовують імпортну сіль, яка містить необхідні консерванти. В "Артемсолі" такого продукту немає.

Проблеми можуть виникнути у виробників мʼяса, розповідає Баран. Тваринники використовують сіль у вигодовуванні свиней. Самому "Баркому" на місяць треба 22 т солі, каже підприємець. "Місяць-два ще проживемо на старих запасах", – розповідає він. Щоб замінити недорогий вітчизняний продукт, компанія веде перемовини з постачальниками з Литви, Чехії та Польщі. Щоправда, сіль у них буде майже вдвічі дорожча за українську.

Як відомо, державне підприємство "Артемсіль" – одне з найбільших у Європі в галузі. Його виручка у січні – вересні 2021 року становила 43 млн грн чистого прибутку, що 5,8 раза перевищує показник за аналогічний період минулого року.

У компанії внаслідок обстрілів зруйновано склад, були прямі потрапляння у рудники та склад. До того ж російські війська регулярно обстрілюють вузлову залізничну станцію, через яку вивозили сіль.

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