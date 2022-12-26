У січні планується початок впровадження черевиків з високими берцями для захисниць, а також спеціальних бронежилетів для жінок.

У військових частинах почали тестувати перші партії жіночої армійської форми.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у соціальній мережі Facebook, оборонне відомство спільно з волонтерами кілька місяців займалося питанням розробки жіночої форми.

"І ось нарешті я можу констатувати - перші партії жіночої форми і білизни вже надійшли до декількох бригад на тестування", - повідомив Резніков.

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Зокрема, спільно з волонтерами виготовлено два варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць, які будуть досліджені під час експериментального носіння у військових частинах. Також буде досліджено наявну модель польового костюму: захисницям буде надано кітель та штани різної розмірної сітки.

Резніков зазначив, що після тестування форми екземпляри будуть доопрацьовані виробником. Після цього за його підписом будуть внесені зміни до наказу Міноборони "Про затвердження правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних сил України та ліцеїстами військових ліцеїв".

Резніков також зазначив, що за кілька тижнів, у січні, планується розпочати роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями, а також бронежилетів з урахуванням антропологічних особливостей.

Міністр додав, що експериментальний зразок такого бронежилету вже розроблений вітчизняними виробниками. Також міністр повідомив, що окремо має стояти питання забезпечення формою вагітних.

"Така форма вже передбачена, наприклад, для військовослужбовиць в Німеччині. Минулого року комбінезони для вагітних почали тестувати в армії США. Знаю, що в Україні волонтери і тут не були осторонь - читав про відшиту форму для вагітних одній з військовослужбовиць. Я певен, що ми маємо взяти в роботу і питання пошиву форми для вагітних", - заявив Резніков.

Як раніше повідомляв УНІАН, в українській армії зʼявиться уніфікована жіноча військова форма.

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