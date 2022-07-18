Розробкою дизайну займуться волонтери.

В українській армії зʼявиться уніфікована жіноча військова форма. Її розробкою займаються дві ініціативні групи волонтерів.

Про це повідомляє "BBC News Україна".

Перша група працює за підтримки Офісу президента в рамках проекту першої леді "Безбар'єрність". Друга - на чолі з депутаткою Київради Іриною Никорак - Arm Women Now. Міноборони провело зустріч з обома групами, і тепер вони спільно працюють.

Волонтери мають проаналізувати світовий досвід щодо жіночої форми в інших арміях та звернути увагу на типи фігур. Очікується, що на перших етапах індивідуально підбиратимуть одяг жінкам.

Авторка проекту Arm Women Now депутатка Ірина Никорак розповіла, що першу партію штанів, кітелів і тактичної білизни вже цього тижня передадуть захисницям на безоплатній основі. Жінки мають протестувати форму і переконатися, що вона функціональна і зручна.

За словами депутатки, ідея виникла після численних запитів від жінок, які зараз воюють на передовій. Вона пояснила, що чоловічі розміри й фасони одягу не відповідають жіночим. Так, штани можуть добре сидіти у стегнах, але будуть завеликі у талії, у кітелів - задовгі рукави, плече спускається майже до ліктя. Через це жінкам доводиться перешивати форму або пристосувати її булавками та тактичним ременем у польових умовах, що дуже незручно й нефункціонально.

Як раніше повідомляв УНІАН, колишня вчителька історії стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.

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